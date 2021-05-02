/629479/ملخص-الساحرة-المستديرة-بأوروبا-ريال-مدريد-يقترب-من-الصدارة

شهدة القارة الأوروبية أمس السبت علي العديد من المباريات، والأحداث، والتي شهدة علي منافسات قوية في الدوري الإسباني الممتاز، والدوري الإيطالي الممتاز، والدوري الإنجليزي الممتاز، في مباريات تلامس حسم بطولة الدوري المحلي.

ملخص مباريات الدوري الإسباني

نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا: حقق فريق ريال مدريد الفوز علي فريق أوساسونا، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع الفريقين في الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب ألفريد دي ستيفانو.

نتيجة مباراة هويسكا وريال سوسيداد: حسم فريق هويسكا لقاء الفريقين بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب ألكوراز.

نتيجة مباراة إلتشي وأتليتيكو مدريد: حقق فريق أتليتيكو مدريد الفوز علي إلتشي بنتيجة هدف دون رد لصالح مدريد، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

نتيجة مباراة إيبار وديبورتيفو ألافيس: سحق فريق إيبار فريق دوبيرتيفو ألافيس بثلاثية دون رد في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب البلدي إيبوروا.

ملخص مباريات الدوري الإيطالي

نتيجة مباراة هيلاس فيرونا وسبيزيا: حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع الفريقين في الدور الرابع والثلاثون من الدوري الإيطالي الممتاز.

نتيجة مباراة كروتوني وإنتر ميلان: انتهت مباراة الفريقين بنتيجة هدفين مقابل هدفي في لقاء جمع الفريقين في الدور الرابع والثلاثون من الدوري الإيطالي الممتاز.

نتيجة مباراة بنفيتو وإي سي ميلان: حقق فريق ميلان الفوز علي بينفيتو بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع الفريقين في الدور الرابع والثلاثون من الدوري الإيطالي الممتاز.

ملخص مباراة الدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة تشلسي وفولهام: حقق فريق البلوز فوز مهم للفريق وإقتناص ثلاث نقاط ثمينه في الدوري، بعد الفوز علي فولهام بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع الفريقين في الدور الرابع عشر من الدوري، وشهد علي اللقاء ملعب ستامفورد بريدج، سجل الهدف الأول والثاني في المباراة كاي هافيرتز.

نتيجة مباراة برايتون ولييدز يونايتد: انتهت مباراة برايتون ولييدز يونايتد بنتيجة هدفين دون رد لصالح فريق برايتون، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل الهدف الأول في المباراة باسكال غروز من خلال ضربة جزاء، وسجل الهدف الثاني داني ويلبيك.

نتيجة مباراة أستون فيلا وإيفرتون: شهدة مباراة إيفرتون وأستون فيلا علي العديد من الأحداثفي المباراة، لتكون الكلمة الأخيرة في لقاء الفريقين لصالح أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب جوديسون بارك، سجل الهدف الأول لصالح فيلا أولي واتكينز، وسجل الهدف الثاني للفريق أنور الغازي، في حين سجل الهدف الوحيد لفريق إيفرتون دومينيك كالفيرت لويين.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس: انتهت احداث مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، بنتيجة هدفين دون رد في لقاء جمع الفريقين من الدور الرابع والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب سيرلريست بارك، سجل الهدف الأول في اللقاء سيرخيو أجويرو، وسجل الهدف الثاني فيران توريس.