مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19..الحكم على غزل بـ 7 سنوات

/629481/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-19الحكم-على-غزل-بـ-7-سنوات

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19، استهلت الأحداث بإدلاء الخديوي وغزل بأقوالهم، بعدما تم الإمساك بمواد مخدرة في شنطة الأخيرة، وبعدما كشفت الأحداث عن الحيلة الماكرة التي استعملها عابد تيمر الذي يجسده الفنان خالد الصاوي في الإيقاع بطليقته في السجن.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19 التي شهدت نهاية مأسوية في قضية غزل التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19

لن تجد غزل مفر من قضيتها لتظل تبكي داخل السجن إلا أن الخديوي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي يخرج من السجن ليكرس حياته في البحث عن الرجل الذي وضع لغزل المخدرات في شنطتها لإثبات براءتها.

وعلى الجانب الآخر، تبدأ هند التي تجسدها هند الإتربي الشعور بالذنب تجاه شقيقتها إلا أن اختها توسوس لها بأنهم ليس السبب فيما وصلت إليه غزل، على الرغم من ما فعلوه بها.

يرسل الخديوي لغزل محامي ليتبنى قضيتها ويطمئنها كونه يسعى إلى إيجاد مرتكب الحادث، لتخبره غزل بأنها لن تريد مساعدة خديوي وعليه أن يخبره بأنه ليست مضطر للسعي وراء تلك القضية.

الخديوي يصل إلى براءة غزل في اللي مالوش كبير الحلقة 19

يصل الخديوي إلى الشخص الذي في يده براءة غزل ويأخذه متجهًا إلى المحكمة، إلا أن الوقت لن يمهله الفرصة بعدما ظهر أمامهم حادث طريق عثر عليهم الوصول في الميعاد المحدد.

وفي مشهد آخر، تحضر عائلة غزل إلى المحكمة كاملة العدد بجانب نادين صديقتها، وتظل أعين ياسمين عبد العزيز معلقة على أبواب المحكمة منتظرة وصول الخديدوي إلا أنه تأخر عن موعده، ويظل المحامي يماطل مع القضاه ولكن محاولاته باءت بالفشل.

تنتهي أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19 بهرولة الخديوي وبصحبته دليل براءة غزل بين السيارات محاولًا الوصول على الرغم من تعطل الطريق، إلا أن ينطق القاضي بالحكم على غزل بـ 7 سنوات سجن لتصرخ بعدها وتنهار.