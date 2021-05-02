/629483/فرج-عامر-تعادل-سموحه-والأهلي-أثر-علي-نتيجة-مباراة-الاتحاد
أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن نشوة الفوز علي الأهلي أثرت علي اللاعبين وأدت للتعادل مع الاتحاد السكندرى بنتيجة 2/2 فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت.
أضاف فرج عامر خلال تصريحاته لبرنامج ملعب البلدوزر مع الإعلامي مجدي عبد الغني، عبر شاشة الشمس، إن سموحة لا يتأثر بغيب أي لاعب خاصة بعد رحيل حسام حسن مهاجم الفريق، لافتًا إلي إن سموحة يتميز بالأداء الجماعي وظهر ذلك بوضوح في الأهداف التي تم تسجيلها فى شباك زعيم الثغر ومن قبله الأهلي.
تابع رئيس نادي سموحة، إن قائمة فريقه تضم 20 لاعب فقط، مما يؤثر علي الحالة البدنية في ظل ضغط المباريات.
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