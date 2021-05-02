عضو علمية كورونا يحذر من التهاون فى إجرءات كورونا : فوقوا لنفسكم

جدة - نرمين السيد - وقال فى مداخلة عبر تطبيق "زووم"، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة "إكسترا نيوز": "ينبغى على الشعب المصرى جميعاً وهو مقبل على الأعياد أنه يفوق لنفسه شوية".

وعن تخوف بعض المصريين من التطعيم، قال: "عندما نتحدث عن التطعيم خلينا نتحدث علميا، دلوقتى العالم بينقسم ومش هنتساوى مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تانى لأنه للأسف البلدان النامية ستكون هى من تعانى مع تراجع معدلات الحصول على اللقاح، حيث إن الدول المتقدمة التطعيم لديها إجبارى واستطاعوا تلقيح عدد كبير من المواطنين وحصلوا على مناعة".