مسلسل القاهرة كابول..القبض على رمزي والشيخ منير يطلب المبايعة

/629486/مسلسل-القاهرة-كابولالقبض-على-رمزي-والشيخ-منير-يطلب-المبايعة

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 19، شهدت الحلقة مقابلة علي لعم حسن "نبيل الحلفاوي" عقب عودة علي من رحلته بالفيوم، ليخبره عم حسن عن زواجه بريم، ويعرب علي له عن حزنه بخسارة جائزة أفضل مشروع هندسي، فيطمأنه عم حسن بأن الجائزة الحقيقة هي الثقة بالنفس والاعتراف بكونك مميز عن الآخرين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 19 من مسلسل القاهرة كابول بطولة الفنان طارق لطفي، التي شهدت القبض على الشيخ رمزي.

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 19

تنفعل سارة على والدتها ريم "شيرين" بعد معرفت بزواج ريم من عم حسن، ثم تنفعل على أحمد لموافقته بهذه العلاقة، وتخبر والدتها بسخط بأنها لن تحضر هذا الفرح، على الجانب الآخر توجد منال تحاول تخبأة غيرتها وحزنها بزواج عم حسن، وتخبره عن تحديد ميعاد قرائة فاتحتها على أحمد في موعد زواجه من ريم.

نجلاء تهاجم طارق كساب بعد أخذ ابنها منها

تستضيف إحدى البرامج نجلاء زوجة الإعلامي طارق كساب، لتتحدث عن طارق كساب بطريقة مسيئة له ولسمعته، وعن خطفه لابنها من بين ايديها ومعاملته السيئة لها وانانيته، يشاهدها طارق كساب، فيذهب إلى منزلها ويهددها بإيذاها ويأمرها بالذهاب إلى نفس البرنامج مرة أخرى وأخبارهم بأنها أجبرت على فعل ذلك، وبالفعل تقوم نجلاء بما أمرها زوجها به، وتظهر في البرنامج مرة أخرى وتعترف بأن شخص ما استغل ما حدث بينهم للإيقاع بينهم على جانب آخر يخبرها طارق بأنه يعلم كل هذا وأنه يحبها ويحب ابنها كثيرًا في مشهد تمثيلي رائع.

فرح نبيل الحلفاوي على شيرين

ينتقل المشهد إلى فرح عم حسن وريم، وبعد انتهاء التهنئة لهم أعلن عم حسن عن قرائة فاتحة ابنته منال على أحمد، وقعت فرحة كبير على قلب أحمد على عكس منال التى ظهر علي وجهها علامات عدم الارتياح، على جانب آخر تعرف علي على سارة ابنة ريم أثناء الفرح، وفي صباح اليوم التالي عاشا عم حسن وريم جو من الرومانسة اللطيفة بينهم كأنهم زوجان لأول مرة يتمتعا بكل وقت يمر عليهم.

القبض علي رمزي ومنير يطلب المبايعة

يدور بين رمزي وزوجته حليمة حديث عن ذهابه لإحدى المهمات الهامة ويترك له حرية الاختيار في البقاء على ذمته أو طلاقها، فتعترف له بحبه الشديد له رغم عدم تبادله نفس الشعور تجاها، وحبها يمنعها من البعد عنه، يذهب الشيخ رمزي وتقبض عليه القوات الخاصة، يستجوب أحد الظباط رمزي ويخبره بأن حكم إعدامه سيظهر غدًا، ويجب أن يخبره بطلباته الاخير قبل الحكم عليه بالموت، يخبره رمزي بأنه يعرف رؤساء رؤسائه وحتمًا سيصدروا أمرًا بإطلاق حريته، ثم يطلب ماء ليتوضأ وورق ليصلي عليه، وتنتهي الحلقة 19 من مسلسل القاهرة كابول برمزي في أحد الغرف المظلمة يلقن الشهادة.