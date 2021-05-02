/629467/ابراهيم-عبدالصمد-أسم-استاد-الأهلي-لابد-أن-يكون-بعيدا-عن-الأشخاص

اكد ابراهيم عبدالصمد على أهمية انشاء ستاد الأهلي الجديد مشددا أنه يمثل نقلة نوعية في تاريخ القلعة الحمراء تحت قيادة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال ابراهيم عبدالصمد لاعب الأهلي السابق: " الخطوات التي يقوم به مجلس ادارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب رئيس القلعة هي خطوات بناءه ومهمة للغاية ، وتصب في مصلحة النادي وأعضاؤه وجماهيره".

وتابع: " تحسب الخطوة الجديدة بإنشاء للمجلس الحالي، والتي عززت تواجد الملاعب بشكل مكثف داخل القلعة الحمراء، حتى أن الأهلي اصبح يمتلك ملعب الأهلي في السلام ضمن الثورة الإقتصادية، وكذلك داخل الفروع الاربعة للنادي الخاصة بالتمرين بالإضافة لملعب التتش، قبل أن يدشن الخطيب ستاد الأهلي الجديد".

الأهلي يدشن ستاد النادي الجديد

وواصل: " النادي الأهلي لا ينسى ابناؤة على مر العصور، ومجالس الإدارت تكمل بعضها البعض، ومبادئ القلعة الحمراء لا تتجزأ، سواء كان الجماهير أو اللاعبين أو غيرهم، وبالتالي حضور قدامى النادي الأهلي واجب قليل من أبناء القلعة الحمراء، وأشكر الخطيب ومجلس إدارته على تلك الدعوى الهامة".

وأختتم عبدالصمد: " أسم الاستاد الجديد لابد أن يحمل شئ يخص النادي وليس أشخاص بعينها، الأهلي هو المهم".

وشهد النادي الأهلي حدثا تاريخيا بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد بحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء و تواجد أشرف صبحي ووزير الشباب و الرياضة، ووزير الإسكان ، بالإضافة لمحافظ الجيزة وعدد من قدامي الفريق.

وأفتتح محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، إحتفالية تدشين ستاد الأهلي بكلمة شكر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهودات الدولة في الإعتلاء بالمنشئات الرياضية بشكل عام، ثم تحدث الخطيب عن تفاصيل ستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد.

وشهد افتتاح النادي الأهلي العديد من لاعب المارد الأحمر لعل أهمهم سعد سمير مدافع الفريق، والشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، بالإضافة لوليد سليمان جناح القلعة الحمراء.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة بعد أن تعادل مع الجونة في المباراة التي دخلها بتشكيل :

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير ، نبيل كوكا

خط الوسط: أكرم توفيق ، أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا، ناصرماهر ، حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف .