/629482/مجدى-عبد-الغني-الأهلي-يحدد-تسعيرة-إحتراف-محمد-شريف-بـ5-مليون-دولار

أكد الإعلامى مجدي عبد الغني إن النادي الأهلي حدد مبلغ 5 مليون دولار كحد أدنى للإستغناء عن محمد شريف مهاجم الفريق خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة.

أضاف عبد الغني خلال تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر قناة الشمس، إن الفترة الماضية ترددت أنباء وتقارير من وسائل إعلام تركية حول رغبة أكثر من نادً في الدوري التركي في ضم محمد شريف خلال ميركاتو الصيف.

عروض محمد شريف:

تابع عبد الغني إن طرابزون وكونيا سبور وغيرهما يرغبون في ضم محمد شريف على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

استطرد عبد الغني إن الأهلي لا يفكر في بيع محمد شريف لكن لو وصل النادي عرضاً رسمياً بـ5 مليون دولار حد أدنى فقد يفكر الاحمر في بيع اللاعب إذا كانت هذه هي رغبته.