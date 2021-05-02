فتحي مبروك لـ دوت الخليج:النادي الأهلي لاينسى أبناؤه«فيديو»

/629472/فتحي-مبروك-لـ-تحيا-مصرالنادي-الأهلي-لاينسى-أبناؤهفيديو

قال فتحي مبروك في تصريحات خاصة لتحيا مصر: " في البداية أحب أقول دوت الخليج ويحيا الرئيس السيسي، ولذلك أوجه الشكر لكل من ساهم في تدشين ستاد الأهلي في الشيخ وهو شئ مميز للغاية ويليق بالنادي وجماهير ومجلس إدارته ".

وتابع مبروك: " هي خطوة مهمة للغاية في ظل حرص النادي على تواجد ستاد خاص به لأنه منذ عام 1960 والنادي لم يمتلك سولا ملعب مختار التتش، حتى جاء وضع حجر أساس النادي الأهلي في الشيخ زايد".

وواصل فتحي مبروك: " النادي الأهلي لاينسى أبناؤه ولا مجلس إدارات النادي السابقين كل هذة السمات توجد في الخطيب ومجلسه، القلعة الحمراء دائما منارة للأخرين، ويتبعها الكثير من الأندية الأخرى".

واختتم: " ألف مبروك لجمهو ر النادي الأهلي وأتمنى أن يشارك جمهور المارد الأحمر في تدشين الإستاد ، لأنهم دائما ما يضحون من أجل القميص الأحمر والنادي".

وشهد النادي الأهلي حدثا تاريخيا بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد بحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء و تواجد أشرف صبحي ووزير الشباب و الرياضة، ووزير الإسكان ، بالإضافة لمحافظ الجيزة وعدد من قدامي الفريق.

الخطيب يدشن ستاد الأهلي الجديد

وأفتتح محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، إحتفالية تدشين ستاد الأهلي بكلمة شكر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهودات الدولة في الإعتلاء بالمنشئات الرياضية بشكل عام، ثم تحدث الخطيب عن تفاصيل ستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد.

وشهد افتتاح النادي الأهلي العديد من لاعب المارد الأحمر لعل أهمهم سعد سمير مدافع الفريق، والشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، بالإضافة لوليد سليمان جناح القلعة الحمراء.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة بعد أن تعادل مع الجونة في المباراة التي دخلها بتشكيل :

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير ، نبيل كوكا

خط الوسط: أكرم توفيق ، أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا، ناصرماهر ، حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف .