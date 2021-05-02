فيديو .. وزير الأوقاف يتحدث عن مهارات التواصل فى السنة النبوية

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، خلال البرنامج، إن السنة هى المصدر الثانى للتشريع، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وسنتى".
وأوضح، أن كتاب مهارات التواصل فى السنة النبوية يبين ما أجمع عليه العلماء على حجية السنة النبوية، وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل.
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