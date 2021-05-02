/629487/عاجل-كهربا-يغادر-المستشفي-بعد-تعرضة-لوعكة-صحيه

غادر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي المستشفى منذ قليل بعد تعرض اللاعب لوعكة صحية اليوم.

دخل محمود كهربا لاعب الأهلي المستشفى اليوم بعد تعرضة لوعكة صحية، ولم يخرج ويغادر حتي تم الإطمئنان على صحتة.

وجاء رد إدارة الأهلي بعدم إعلان الخبر حتى لا ينال اللاعب أي تعليقات سلبية بسبب عدم معرفة أسباب دخولة إلي المستشفى بطريقة مفاجئة.