خالد بيبو لـ دوت الخليج: ستاد الأهلي هو حلم سعينا خلفه كثيرا«فيديو»

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أكد خالد بيبو لاعب النادي الأهلي السابق على سعادته بتدشين ستاد القلعة الحمراء الجديد في فرع النادي بالشيخ زايد مشددا على ضرورة بذل اللاعبين أقصى جهد من اجل اللاعب على الإستاد الجديد.

وقال خالد بيبو: " حابب أقول مبروك لكل لاعبي الأهلي و جماهيره وأنا اولهم، كنت لاعبا في القلعة الحمراء و حاليا مسئول لكنني في الأخير أنا من وسط الجماهير، نتمنى أن نرى الملعب بأفضل شكل ممكن خلال الفترة الممكنة".

وتابع بيبو: " ستاد الأهلي هو حلم سعينا خلفه كثيرا، واللعب على ملعب القلعة الحمراء مختلف تماما عن أي مكان أخر، وبالتأكييد هو شئ نختلف ، وعلى لاعبي الأهلي بذل الكثير من الجهد حتى تتمنك من اللعب على الإستاد الجديد".

وواصل خالد: " أشعر بالفخر بهذة الخطوة التاريخية ، ومتشوق لرؤية لاعبي المارد الأحمر في ستاد الأهلي الجديد، وكذلك رؤية الجماهير تحتفل مع لاعبيها من ملعبها الخاص".

وشهد النادي الأهلي حدثا تاريخيا بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد بحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء و تواجد أشرف صبحي ووزير الشباب و الرياضة، ووزير الإسكان ، بالإضافة لمحافظ الجيزة وعدد من قدامي الفريق.

الخطيب يدشن ستاد الأهلي الجديد

وأفتتح محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، إحتفالية تدشين ستاد الأهلي بكلمة شكر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهودات الدولة في الإعتلاء بالمنشئات الرياضية بشكل عام، ثم تحدث الخطيب عن تفاصيل ستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد.

وشهد افتتاح النادي الأهلي العديد من لاعب المارد الأحمر لعل أهمهم سعد سمير مدافع الفريق، والشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، بالإضافة لوليد سليمان جناح القلعة الحمراء.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة بعد أن تعادل مع الجونة في المباراة التي دخلها بتشكيل :

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير ، نبيل كوكا

خط الوسط: أكرم توفيق ، أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا، ناصرماهر ، حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف .