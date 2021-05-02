/629475/عادل-طعيمة--الأهلي-لا-يقل-عن-بايرن-ميونخ-بالإستاد-الجديد-فيديو

قال عادل طعيمة: " في البداية ستاد الأهلي هو حلم لكل لاعب وشخص محب للنادي، وهذا ليس غريب عن النادي العريق وصاحب البطولات الكبيرة والكرامة بل لابد أن يكون هناك ملعب وستاد خاص به وهو ما يتحقق اليوم".

وتابع طعيمة:"هي خطوة مميزة للغاية وها هو يتحقق من أجل أن يستمتع به الجمهور والاعضاء، كذلك يعد العائد المادي خطوة مهمة للغاية، المردود الإقتصادي سيكون مميز وسيحقق العديد من الأموال لانه سيكفى المارد الأحمر عن إقامة معسكرات خارجية وتحمل تكاليف ملاعب خارجية بجانب عدم الإرهاق فهو يلعب على ملعبه الخاص".

وواصل طعيمة: " النادي الأهلي لا يقل عن بايرن ميونخ، وعندما يدعو أبناؤه فلا بد أن يستجيب أي شخص، وهذه هي عائلة القلعة الحمراء ".

واختتم: " أتمنى أن يصبح الاستاد بأسم الأهلي المصري لانه متميز بمفرده، والعديد من الأندية تشبهت عليه أمثال اهلي بنغازي وغيره".

وشهد النادي الأهلي حدثا تاريخيا بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد بحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء و تواجد أشرف صبحي ووزير الشباب و الرياضة، ووزير الإسكان ، بالإضافة لمحافظ الجيزة وعدد من قدامي الفريق.

الخطيب يدشن ستاد الأهلي الجديد

وأفتتح محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، إحتفالية تدشين ستاد الأهلي بكلمة شكر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهودات الدولة في الإعتلاء بالمنشئات الرياضية بشكل عام، ثم تحدث الخطيب عن تفاصيل ستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد.

وشهد افتتاح النادي الأهلي العديد من لاعب المارد الأحمر لعل أهمهم سعد سمير مدافع الفريق، والشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، بالإضافة لوليد سليمان جناح القلعة الحمراء.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة بعد أن تعادل مع الجونة في المباراة التي دخلها بتشكيل :

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير ، نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج، أكرم توفيق

خط الوسط الهجومي: ، ناصرماهر ، حسين الشحات، محمود كهربا

خط الهجوم: محمد شريف .