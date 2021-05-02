نادر السيد: اختيار ظالم لحراس الزمالك

تحدث نادر السيد حارس الزمالك السابق، عن الأزمة التي يعيشها الفريق الأبيض في ظل رغبة كل حارس المشاركة بشكل أساسي، مما أدى لحدوث أزمات مع محمد أبو جبل، ومحمود جنش، ومحمد عواد.
أوضح نادر خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامي مجدي عبد الغني، إن الاختيار من البداية كان ظالم للحراس الثلاثة، لإنه لا يجوز ضم ثلاث حراس كبار لدي كل منهما الرغبة في التواجد أساسيًا.
نصيحة نادر السيد للزمالك
ووجه نادر السيد، النصيحة لحراس الزمالك الثلاثة، وطالبهم بالتركيز في التدريبات وتحسين العلاقة فيما بينهم، وأن يبذل كل منهما جهده حتي يقتنص الفرصة حينما تُتاح لأحدهم.
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