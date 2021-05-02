/629476/ماهر-همام--استاد-الأهلي-أقل-شئ-لـ-90-مليون-أهلاوي-فيديو

أكد ماهر همام لاعب النادي الأهلي السابق على أهمية خطوة تدشين ستاد القلعة الحمراء الجديد في الشيخ زايد، مشددا على أهمية تلك الخطوة لجمهور المارد الأحمر الذي يمثل 90 مليون أهلاوي.

وقال ماهر همام : " خطوة كانت موجودة تحت ادارة مجلس محمود الخطيب و مجلس إداراته، وسعى كثيرا منذ تولي إدارة الأهلي من أجل تحقيق حلم ستاد النادي الأهلي الذي كان هو شخصه يحلم بها وكذلك جيل السبعينات على الرغم من الثورات الإنشائية في القلعة الحمراء في فروع مدينة نصر و الشيخ زايد وغيرها".

وتابع همام: " أتقدم بالشكر لكل أعضاء مجالس إدارة الأهلي السابقين، لأنهم ساهموا بشكل كبير في وضع حجر نادي المارد الأحمر، وهي بالتأكيد خطوة إنتظارناها كثيرا في الفترات الماضية".

وواصل طارق همام: " وأقول لجمهور النادي الأهلي الذي يمثل 90 مليون أهلاوي أن هذا الإستاد هو أقل شئ نقدمها لجمهور ضحى كثيرا من أجل المارد الأحمر، وشارك في تحقيق العديد من الإنجازات".

وقال شطة في تصريحات خاصة لموقع تحيا : " تدشين استاد الأهلي هو حلم كبير كنا نحلم به في الوقت الماضي، وهي خطوة جعلت النادي الأهلي نادي كبير على مستوى العالم، هي بالتأكيد تأخرت لكن محمود الخطيب والمجالس السابقة أستطاعوا الوصول للحل و الحصول على الموافقات النهائية للإستاد بعد مجهود كبير".

الخطيب يدشن ستاد الأهلي الجديد

وتابع شطة: " أتمنى أن أرى ستاد الأهلي بأكثر سرعة ممكنة، لأنه لا يجب أن يكون من ضمن أفضل أندية العالم ولا يمتلك استاد خاص به، بإذن الله نرى ستاد الأهلي الجديد بطريقة مميزة حتى يستطيع النادي تحقيق أقصى إستفاده منها".

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة بعد أن تعادل مع الجونة في المباراة التي دخلها بتشكيل :

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير ، نبيل كوكا

خط الوسط: أكرم توفيق ، أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا، ناصرماهر ، حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف .

وشهد النادي الأهلي حدثا تاريخيا بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد بحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء و تواجد أشرف صبحي ووزير الشباب و الرياضة، ووزير الإسكان ، بالإضافة لمحافظ الجيزة وعدد من قدامي الفريق.