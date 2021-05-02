أمير عبدالحميد لـ دوت الخليج: انتظروا استاد الأهلي بأفضل شكل

/629480/أمير-عبدالحميد-لـ-تحيا-مصر-انتظروا-استاد-الأهلي-بأفضل-شكل

أكد أمير عبدالحميد لاعب الأهلي السابق على أهمية إتخاذ النادي خطوة وضع حجر الأساس للملعب الجديد في الشيخ زايد، مشددا على شعوره الكبير بالفخر تجاه حضور مراسم تدشين ملعب المارد الأحمر الجديد.

وقال أمير عبدالحميد: "فخر لنا كلاعبين للنادي الأهلي أن يصبح لنا ستاد خاص، وكنا نحلم ونحن صغار بإمتلاك ستاد القلعة الحمراء، وهو أمر يدعو للفخر لكل أهلاوي ومصري، ونتمنى أن نرى الإستاد في أفضل شكل خلال أطول مدة ".

وواصل: " النادي الأهلي عندما يضع شيئا بالتأكيد يصبح مميز وبقدمه بأفضل شكل، وأنتظروا ستاد الأهلي الجديد بافضل شكل إن شاء الله".

وتابع امير عبدالحميد: بأتقدم بالشكر لكل مؤسسات الدولة على هذا الإنجاز الكبير و المتميز الذيث جعلنا جميعا نشعر بالفخر".

أمير عبدالحميد يكشف تفاصيل ستاد الأهلي

وأختتم عبدالحميد: " على جماهير الأهلي أن تفخر بتواجد ستاد النادي الجديد على أرض الواقع وهي خطوة تدعو للشرف لكل أعضاء و مجالس وجماهير القلعة الحمراء".

وشهد النادي الأهلي حدثا تاريخيا بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد بحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء و تواجد أشرف صبحي ووزير الشباب و الرياضة، ووزير الإسكان ، بالإضافة لمحافظ الجيزة وعدد من قدامي الفريق.

الخطيب يدشن ستاد الأهلي الجديد

وأفتتح محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، إحتفالية تدشين ستاد الأهلي بكلمة شكر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهودات الدولة في الإعتلاء بالمنشئات الرياضية بشكل عام، ثم تحدث الخطيب عن تفاصيل ستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد.

وشهد افتتاح النادي الأهلي العديد من لاعب المارد الأحمر لعل أهمهم سعد سمير مدافع الفريق، والشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، بالإضافة لوليد سليمان جناح القلعة الحمراء.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة بعد أن تعادل مع الجونة في المباراة التي دخلها بتشكيل :

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير ، نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج، أكرم توفيق

خط الوسط الهجومي: ، ناصرماهر ، حسين الشحات، محمود كهربا

خط الهجوم: محمد شريف .