بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد القيامة بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، قداس عيد القيامة المجيد، بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.





وجاء ذلك بمشاركة الأنبا يوحنا قلته، والأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب يوسف بشرى، والأب يوحنا بخيت، وشعب الكنيسة المحتفل.

تخلل القداس الاحتفالى الكلمة الروحية من البطريرك للشعب والذى هنأ فيها بعيد القيامة المجيد، واختتم غبطته الكلمة الروحية، بالصلاة لله أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل شر، وأن يوفق كل القيادات فى عملهم، ومقدما أصدق التهانى لأخوتنا المسلمين.

وقال: "نقدم أصدق التهانى لأخوتنا المسلمين، شركاء الوطن، بشهر رمضان المبارك، متمنيا لهم صوما مقبولا وعيدا سعيدا".

واختتم البطريرك صلاة القداس الإلهى الاحتفالى بإعطاء البركة الرسولية من غبطة البطريرك للحضور.