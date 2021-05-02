بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد القيامة بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر

وجاء ذلك بمشاركة الأنبا يوحنا قلته، والأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب يوسف بشرى، والأب يوحنا بخيت، وشعب الكنيسة المحتفل.
تخلل القداس الاحتفالى الكلمة الروحية من البطريرك للشعب والذى هنأ فيها بعيد القيامة المجيد، واختتم غبطته الكلمة الروحية، بالصلاة لله أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل شر، وأن يوفق كل القيادات فى عملهم، ومقدما أصدق التهانى لأخوتنا المسلمين.
وقال: "نقدم أصدق التهانى لأخوتنا المسلمين، شركاء الوطن، بشهر رمضان المبارك، متمنيا لهم صوما مقبولا وعيدا سعيدا".
واختتم البطريرك صلاة القداس الإلهى الاحتفالى بإعطاء البركة الرسولية من غبطة البطريرك للحضور.
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