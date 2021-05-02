الأوقاف تحتفل بذكرى فتح مكة اليوم من السيدة زينب

جدة - نرمين السيد - يشهد كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة من مسجد السيدة زينب رضى الله عنها بالقاهرة فى تمام الساعة التاسعة والربع مساء.





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