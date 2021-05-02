/629484/مباريات-اليوم-الأحد-أهمها-الزمالك-وبيراميدز-بالدوري

تشهد اليوم الأحد علي العديد من المباريات في الدوريات المختلفة، علي المستوي الأوروبي والمحلي، والتي ييتصدرها مباراة الزمالك وبيراميدز، ومباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

مباريات الدوري المصري

الزمالك وبيراميدز في الساعة التاسعة والنصف مساء، علي أون تايم سبورت وان، علي ملعب القاهرة الدولي، في الأسبوع التاسع عشر.

انبي ومصر المقاصة في الساعة التاسعة والنصف مساء، علي أون تايم سبورت تو، علي ملعب بتروسبورت، في الأسبوع التاسع عشر.

مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول ومانشستر يونايتد، في الساعة الخامسة والنصف مساء، في الجولة الـ 34، علي بي إن سبورت إتش دي وان برايميم، بتعليق صوتي عصام الشوالي.

توتنهام وشيفيلد يونايتد، في الساعة الثامنة والربع مساء، علي بي إن سبورت إت دي تو براميم، في الجولة الـ 34.

نيو كاسل وآرسنال، في الساعة الثالثة مساء، علي بي إن سبورت وان براميم، في الجولة الـ 34.

مباريات الدوري الإسباني

برشلونة وفالينسيا، في الساعة التاسعة مساء، علي بي إن سبورت إتش دي وان براميم، في الجولة الـ 34.

غرناطة وقادش في الساعة السادسة والنصف مساء، في الجولة الـ 34، علي بي إن سبورت.

فياريال وخيتافي في الساعة الرابعة والنصف مساء، في الجولة الـ 34، علي بي إن سبورت.

بلد الوليد وريال بيتيس في الساعة الثانية مساء، علي بي إن سبورت في الجولة الـ 34.

مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو وجنوي في الساعة الثانية عشر مساء.

ساسولو وأتالانتا في الساعة الثالثة مساء,

نابولي وكالياري في الساعة الثالثة مساء.

بولونيا وفيورونتينا في الساعة الثالثة مساء.

يوفينتوس وأودينيزي في الساعة السادسة مساء.

سامبدوريا وروما في الساعة الـ 8:45 مساء.