/629477/مدرب-الأهلي-المارد-الأحمر-مثل-ريال-مدريد-و-برشلونة-والناشئين-مستقبل-النادي

تحدث بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي عن الإحتفالية الكبيرة التي يقوم بها المارد المارد في وضع حجر أساس النادي الأحمر.

وقال بروكيتش: " وضع حجر أساس الأهلي خطوة مهمة للغاية كون الفريق الأحمر أول نادي يملك ستاد خاص به، وهو شئ مميز وسعيد بتواجدي في تلك المهرجان الكبير".

وتابع بروكيتش: " عندما جئت من 8 شهور ، في أول شغل لي مع النادي الأهلي، حضرت احتفالية النادي الأهلي في ملعب السلام، واليوم نحتفل بتدشين ستاد الأهلي الجديد في الشيخ زايد أنه لأمر رائع، وفي الأخير نلعب من أجل الفريق للمارد الأحمر".

وواصل: " قطاع الناشئين في أي نادي يخدم الفريق الأول للفريق، وهو مستقبل أي نادي في العالم وكذلك في القلعة الحمراء".

مدرب الناشئين : « قطاع الناشئين هو مستقبل النادي الأحمر»

واختتم بروكيتش: " قطاع الناشئين للنادي الأهلي هو مستقبل النادي مثل ريال مدريد و برشلونة".

وشهد النادي الأهلي حدثا تاريخيا بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد بحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء و تواجد أشرف صبحي ووزير الشباب و الرياضة، ووزير الإسكان، بالإضافة لمحافظ الجيزة وعدد من قدامي الفريق.

الخطيب يدشن ستاد الأهلي الجديد

وأفتتح محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، إحتفالية تدشين ستاد الأهلي بكلمة شكر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهودات الدولة في الإعتلاء بالمنشئات الرياضية بشكل عام، ثم تحدث الخطيب عن تفاصيل ستاد النادي الجديد في فرع الشيخ زايد.

وشهد افتتاح النادي الأهلي العديد من لاعب المارد الأحمر لعل أهمهم سعد سمير مدافع الفريق، والشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، بالإضافة لوليد سليمان جناح القلعة الحمراء.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة بعد أن تعادل مع الجونة في المباراة التي دخلها بتشكيل :

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير ، نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج، أكرم توفيق

خط الوسط الهجومي: ، ناصرماهر ، حسين الشحات، محمود كهربا

خط الهجوم: محمد شريف .