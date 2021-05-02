وفاة كاهن كنيسة مارمينا بالمنيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الإيبراشية، فى بيان لها، إن صلاة الجنازة سوف تقام اليوم الأحد العاشرة صباحا بالكنيسة.
وسيشارك فى الصلاة أسرة المتنيح فقط بسبب الظروف الحالية، نياحا لروحه الطاهرة فى الفردوس، وعزاء لجناب القس برنابا والقمص صموئيل عزيز ومجمع الآباء، وجميع أفراد الأسرة وكل شعب الكنيسة ومحبيه.
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