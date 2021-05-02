القوى العاملة : تعيين 426 شاباً ..وتحرير 66 محضرا وغلق...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 426 شاباً ، منهم شابان من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 989 شاباً ، كما تم استخراج 399 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.
وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 254 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 127 منشآت أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضراً ، وبحث 4 شكاوى ، وعمل ندوة توعية للعمال وأصحاب العمل .
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مارس الماضي بالتفتيش على 175 منشأة ، وإعادة التفتيش على 128 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 66 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 12 مذكرة غلق إداري ، فضلاً عن تلقى 37 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم ، و 9 شكاوى منها مستوفاة ، و 28 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .
أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف منح بلغت 2000 جنيه للرعاية الصحية لعامل من المسجلين بالمنظومة .
وفى مجال التدريب المهنى ، قامت المديرية بعمل دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ 10 متدربين ، و دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد ، كما يتم التدريب على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.
وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 425 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
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