حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 3-5-2021

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 3-5-2021

مهنياً: لا تزال تتقدم تخطوات ثابتة واكيدة وما زال الحظ يواكب هذه الخطوات فيميّزك عن الآخرين بوضوح.

عاطفياً: احتمال زواج إذا قررت حسم الأمر مع شريك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة.

صحياً: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بهما هذا اليوم، فهنيئاً لك.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 3-5-2021

مهنياً: تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في اقناع الآخرين بآرائك، توحي بالثقة لبعض المسؤولين وتنتصر في النهاية.

عاطفياً: ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية.

صحياً: على الرغم من أنك معروف بحبك للأطباء فإنك لن تكون بحاجة إليهم هذا اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 3-5-2021

مهنياً: تطلع على معلومات خطرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية.

عاطفياً: تكون على موعد مع الحب والغرام هذا اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقاً.

صحياً: معظم الآلام التي تعانيها سببها نفسي بالدرجة الأولى.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 3-5-2021

مهنياً: كن متفائلاً بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات، تقوم باتصالات ومفاوضات دقيقة ومعقدة على الأرجح، إلا أنك تتوصل معها إلى نتائج مشجعة جداً.

عاطفياً: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر.

صحياً: إذا مارست الرياضة بانتظام فلن تكون النتيجة إلا جيّدة وكما تتوخاها.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 3-5-2021

مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً.

عاطفياً: تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً.

صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط، لكن هذا لا يعني أن ترهق نفسك بالأعمال، وخذ دائماً قسطاً من الراحة.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 3-5-2021

مهنياً: لا تنسحب تحت الضغوط بل كرّر المحاولات حتى تحصل على ما تريد. ليست اهدافك صعبة المنال بل كل ما يتطلّبه الامر هو المثابرة وتكرار المحاولة احيانًا.

عاطفياً: العلاقة الجديدة في خطر لأنها تحت ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إلاّ إذا كان الحبيب في وضع جيّد وسليم فينجح في تدارك الوضع.

صحياً: تستريح من ضغوط وتبدو راضياً عما يحصل في ميحطك فترتاح نفسياً وجسدياً.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 3-5-2021

مهنياً: اهم ما يميز هذا اليوم هو الثقة العالية بنفسك فانت تتمتع بحسّ كبير بالمسؤولية كما تبدو حكيمًا وناضجًا، وقد تتولى الدفاع عن قضية معينة او تأخذ على عاتقك مسؤولية التجديد او التطوير في مشروع ما.

عاطفياً: تضييق الهوة بينك وبين الشريك يلقى ارتياحاً عند الجميع وأصداء إيجابية على العلاقة بينكما.

صحياً: ضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّي.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 3-5-2021

مهنياً: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها استثماراتك، وتوظف طاقتك الخلاقة بغية نجاح مشاريعك.

عاطفياً: الفلك يحذرك من المجازفة، فهو يوم صعب جداً يفرض عليك بعض التوجهات ويشير إلى نهاية فجائية لعلاقة مهنية.

صحياً: لا توفر أي طريقة تساعدك للتخلص من القلق والاضطراب اللذين يلازمانك اليوم.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 3-5-2021

مهنياً: وجود القمر في برجك يجعل تحركاتك ناجحة وموفقة، وتستعيد بعض الأوراق الضائعة.

عاطفياً: عليك أن تتخذ قراراً حاسماً بشأن علاقتك بمن تحب قبل تفاقم الأمور نحو الأسوأ.

صحياً: حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب للتخلص من الإحساس بالضعف والانهيار.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 3-5-2021

مهنياً: تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة.

عاطفياً: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط.

صحياً: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 3-5-2021

مهنياً: الانفتاح على الآخرين يساعدك على حلّ المشكلات معهم مهما بلغت صعوبتها، فتسجل نقاطاً في مصلحتك.

عاطفياً: انتقاداتك المتواصلة للشريك تعطي نتائج عكسية، وفي فترة لن تكون طويلة.

صحياً: تجنب قدر الإمكان الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعاً.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 3-5-2021

مهنياً: تنجز اليوم الكثير من الأمور التي كانت مؤجلة وتواجه مشكلة كبيرة في العمل وتحاول أن تجد لها حلولاً منطقية.

عاطفياً: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب، فإلى متى ستنتظر؟ حين يغزو الشيب مفرقك؟.

صحياً: تجنب زيارة الطبيب بممارسة الرياضة والتمارين البدنية الصحية