/629488/موعد-مباراة-الزمالك-وبيراميدز-التشكيل-المتوقع

يستعدنادي الزمالك لمباراته اليوم الأحد أمام فريق بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، قام علي استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت (1)

تشكيل الزمالك المتوقع:

في حراسة المرمي:محمود جنش خط الدفاع:أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام خط الوسط:فرجاني ساسي - طارق حامد أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو الهجوم:حميد أحداد

الزمالك لا يزال في الصدارة برصيد 40 نقطة، ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 36 نقطة وثلاث مباريات أقل،

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ويأمل الفريق السماوي مواصلة مسلسل الانتصارات، حيث يعلم صعوبة المعركة ولكن سيقاتل بكل قوة من أجل تعزيز رصيده من النقاط للاستمرار في التعمق بالمربع الذهبي وعدم الخروج منه.

فيما يسعي فريق بيراميدز في حصد الثلاث نقاط، بينما يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 37 نقطة من اصل 16 مباراة خاضها الفريق، وذلك بعد تحقيق التعادل في مباراته الأخيرة أمام فريق الجونة والتي انتهت بنتيجة 1/1، تعادل الفارس الأبيض أمام فريق المقاولون العرب بنتيجه هدفين لكل فريق.

قائمة الزمالك

وجاءت قائمة الزمالك أمام بيراميدز: في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

والجدير بالذكر أن انتهت أحداث الشوط الثاني والمباراة التي جمعت بين الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 – 2021.

الفارس الأبيض خيب الآمال بتعادل مع المقاولون في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق، مما يجعل الفارق يتسع مع الأهلي حال فوز المارد الأحمر بمبارياته المؤجلة.