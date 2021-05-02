/629489/موعد-مباراة-ليفربول-ومانشستر-يونايتد-التشكيل-المتوقع

تقام مباراة ليفربول اليوم الأحد أمام فريق مانشستر يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً،خلال اللقاء الذي سيقام على أرض معلب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد صاحب الأرض في المباراة، يعيش فترة من الاستقرار هذا الموسم، ويسعى للخروج بنقاط المباراة الثلاث كاملة، للاقتراب من الاحتفاظ بالمركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر.

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على الجانب الأخر ليفربول، عكس مانشستر يونايتد تماما هذا الموسم، كتيبة المدرب يورجن كلوب وأبطال البريميرليج، في موقف لا يحسدون عليه بعد تراجع الأداء والنتائج بشكل ملحوظ، وسيعمل الفريق على تحقيق الانتصار أمام الشياطين الحمر للاحتفاظ بمالهم في الوصول إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فابينيو، كاباك، أرنولد، روبرتسون.

خط الوسط: ميلنر، فينالدوم، تياجو.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول

حراسة المرمى: هندرسون.

خط الدفاع: ماجواير، لينديلوف، شاو، بيساكا.

خط الوسط: فريد، مكتومناي، بوجبا، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، كافاني.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

هاري كين لاعب توتنهام: 21 هدف. محمد صلاح لاعب ليفربول: 20 هدف. برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد: 16 هدف. سون هيونج لاعب توتنهام: 15 هدف. باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد: 14 هدف. كالفيرت لوين لاعب إيفرتون: 14 هدف. جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي: 13 هدف. ألكسندر لاكازيت لاعب أرسنال: 13 هدف. أولي واتكينز لاعب أستون فيلا: 12 هدف. إيلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي: 12 هدف.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق مانشستر يونايتد كانت أمام فريق روما والتي انتهت بنتيجة 2/5، لصالح المان يونايتد، بينما اخر مواجهات ليفربول كانت أمام فريق نيوكاسل يونايتد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 54 نقطة من أصل 33 نقطة خاضها الفريق في الدوري الإنجليزيـ حيث يعتبر هذا اسوء مواسم الريدز، فيما يسعي محمد صلاح اللاعب الدولي في مواصلة إحراز الأهداف خلال الفترة المقبلة.