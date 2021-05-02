/629490/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-والتشكيل-المتوقع

يحل اليوم الأحد نادي جالاتاسراي ضيفا على فريق غنتشلير بيرليغي في مباراة الجولة التاسعة والثلاثين من عمر الدوري التركي ، والتي سوف تجمع الفريقين على ملعب أنقرة إريامان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويسعى نادي غلطة سراي لتحقيق الفوز في قادم جولاته مع انتظار تعثر فريق فنربخشة من أجل اقنتاص المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

القنوات الناقلة

وحددت المجموعة قناة بي إن سبورت بريميوم 1tr، وbeIN Sports Fr 8 HD max beIN Sports HD 1 TR لنقل المباراة بالتعليق التركي.

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تشكيل جالاتا سراي وغنتشلير بيرليغي

ويتوقع أن يبدأ فاتح تريم المدير الفني لغلطة سراي المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: فرناندو موسليرا

خط الدفاع: مارتين لينس، ريان دوناك، ماركو، مارسيلو/ خط الوسط: تايلان أنتاليالي، هنري، ايتيبو، إيمري، أردا توران

خط الهجوم: مصطفى محمد،

تشكيل فريق غنتشليربيرليغي المتوقع

في حراسة المرمى: كريستوفر نودفيلدت.

خط الدفاع: ماتياس يوهانسون، أردا كيزلداغ، أنجيلو، هليل إبراهيم بيهليفان.

خط الوسط: سونر ديكمن، روبرت بيريز دا موتا، ساندرو ليما.

خط الهجوم: دانييل كاندياس، بوغدان ستانكو، جيوفاني سيو.

ورفع مصطفى محمد رصيده التهديفى مع جالاتا سراى إلى 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا.

ويحتل فريق جالاتا سراي المركز الثالث برصيد 69 نقطة من أصل 35مباراة خاضها الفريق.

وتألق مصطفى محمد منذ انضمامه للفريق التركى ونجح فى تسجيل 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا.

ومن ناحيه اخري أشارت التقارير الصحيفة إلى أن فاتح تريم قد أبلغ الإدارة بشأن تمديد عقد إعارة جدسون فرنانديز لمدة عام واحد ، بينما يرغب في ع تفعيل بند شراء مصطفى محمد كما، فيما طلب المدير الفنى تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في مركز الظهير الأيسر والظهير الأيمن ووسط المدافع وصانع ألعاب ومهاجم.

انتشرت تقارير وفقا لموقع " FotoMac" التركي، أن جالاتا سراي قرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد نهائيا من الزمالك بقيمة 4 ملايين دولار، وذلك بعد أن عقد فاتح تريم على الرغم من أن مدة العقد أنه ينتهى في 30 يونيو، إلا أن الاستعدادات للموسم المقبل قد بدأت بالفعل ويخطط تريم لإقامة معسكر صيفي.