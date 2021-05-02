صور.. السفير المصرى بلاهاى يهنئ أسقف هولندا بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - ترأس نيافة الأنبا آرسانى، أسقف هولندا، القداس الإلهى، احتفالا بعيد القيامة المجيد، مساء يوم السبت الموافق الأول من شهر مايو الجارى، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام.





وشارك فى الصلاة القمص بافلوس سعيد، كاهن الكنيسة وخورس الشمامسة بقيادة الدياكون فيلوباتير، وعدد محدود من الشعب. كما حضر السفير المصرى بلاهاى، حاتم عبد القادر، الذى حضر وبصحبته السكرتير الأول بالسفارة، شريف عبد العزيز لتقديم التهنئة ونقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية إلى الجالية القبطية بهولندا.

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