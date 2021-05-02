وزير التعليم العالي يهنئ الشعب المصري بعيد القيامة المجيد

يتقدم د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة وقيادات المجتمع الجامعي والمراكز والمعاهد البحثية وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب وكل منتسبي العمل الأكاديمي، بالتهنئة للشعب المصري بعيد القيامة المجيد أعاده الله على مصر بالخير والبركات.

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