وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وأعرب شعراوي عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على البابا تواضروس والأخوة الاقباط شركاء الوطن بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار.

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