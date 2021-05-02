وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بعيد القيامة المجيد

بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وأعرب شعراوي عن خالص التهانى وأن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار .

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