وزيرة البيئة تصدر قرارا بإغلاق المحميات المركزية بأعياد شم النسيم للحد من...

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم توجيهاتها بإغلاق المحميات المركزية خلال اعياد شم النسيم تنفيذا " لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة للحد من إنتشار الفيروس ولحماية صحة المواطنين .

واشارت وزيرة البيئة أن المحميات المركزية التى سيتم إغلاقها بأعياد الربيع هى محمية وادى دجلة بالقاهرة ومحميات الفيوم و ذلك للحد من التجمعات المحتملة نظرا لما تشهده تلك المحميات من اقبالا كبيرا فى ذلك الوقت من كل عام ولتوجدها داخل القاهرة او لقربها منها .

و تؤكد د. ياسمين فؤاد على متابعة تطبيق القرار بالمحميات والإجراءات الاحترازية بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشدًة المواطنين بالحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.

جديرا بالذكر أن وزارة البيئة كانت قد أصدرت عدة أدلة إرشادية خاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات والتى تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الانشطة او التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الغرباء بالإضافة الى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات ، بالإضافة الى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير والالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها فى اكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها الى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.