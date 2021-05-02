/629494/طقس-حار-على-كافة-الأنحاء-تعرف-على-درجات-الحرارة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع في درجات الحرارة.

ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. حالة الطقس في الليل وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء. وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة. والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة. ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة. وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة. وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة. وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة. حالة الطقس الإثنين يستمر الطقس شديد الحرارة في القاهرة الكبري وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء ويكون حارًا على السواحل الشمالية، ويصبح الطقس معتدلا ليلاً على كل أنحاء الجمهورية. وتنشط الرياح خلال حالة الطقس الإثنين فقط على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء فقط. حالة الطقس الثلاثاء وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون أحوال الطقس شديد الحرارة يوم الثلاثاء علي القاهرة الكبري وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء وحارًا على السواحل الشمالية فقط. ويصبح طقس الثلاثاء معتدل ليلاً فى جميع أنحاء الجمهورية، ويكون هناك نشاط للرياح خلال طقس الثلاثاء على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء فقط.

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