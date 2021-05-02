/629491/قبل-اللقاء-تاريخ-مواجهات-مانشستر-يونايتد-وليفربول

تقام اليوم الأحد مباراة خامه تجمع بين ليفربول وفريق مانشستر يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، خلال اللقاء الذي سيقام على أرض معلب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتعتبر مواجهات الفريقين احد اكثر المباريات قوة في الدوري الإنجليزي و موقع دوت الخليج يستعرض هنا تاريخ مواجهات الفريقين في اخر 5 سنوات في الدوري الانجليزي:

تقابل الفريقان 9 مرات في اخر 5 سنوات وتحديدا من بداية عام 2016 .

اكثر من نصف مواجهات الفريقين في اخر 5 سنوات انتهت بالتعادل 5 تعادلات حيث كان التعادل السلبي هو المسيطر بثلاث تعادلات وذلك في اعوام اكتوبر 2016 و2017 وفبراير 2019 بينما كان التعادل الايجابي في مبارتين في عامي يناير 2017 واكتوبر 2019 .

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حقق فريق ليفربول الفوز في مبارتين من اجمالي التسع مباريات وذلك في عامي ديسمبر 2018 بنتيجة 3 اهداف مقابل هدف وفي يناير 2020 بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

حقق فريق مانشستر يونايتد ايضا الفوز بمبارتين من اجمالي التسع مباريات وذلك في عامي يناير 2016 بنتيجة هدف مقابل لاشئ وفي مارس 2018 بنتيجة هدفين مقابل هدف .

وفي عام 2019 تعادل الفريقين بنتيجة سالبية، بينما في عام 2020 حقق فريق ليفربول الفوز علي فيرق مانشستر يونايتد بنتيجة 2/0.

في عام 2021 تعادل الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي بنتيجة سالبية، بينما في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي فاز مانشستر يونايتد علي ليفربول بنتيجة بنتيجة 2/3.

على الجانب الأخر ليفربول، عكس مانشستر يونايتد تماما هذا الموسم، كتيبة المدرب يورجن كلوب وأبطال البريميرليج، في موقف لا يحسدون عليه بعد تراجع الأداء والنتائج بشكل ملحوظ، وسيعمل الفريق على تحقيق الانتصار أمام الشياطين الحمر للاحتفاظ بمالهم في الوصول إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

اخر مواجهات الفريقين

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق مانشستر يونايتد كانت أمام فريق روما والتي انتهت بنتيجة 2/5، لصالح المان يونايتد، بينما اخر مواجهات ليفربول كانت أمام فريق نيوكاسل يونايتد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ترتيب ليفربول في الدوري

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 54 نقطة من أصل 33 نقطة خاضها الفريق في الدوري الإنجليزيـ حيث يعتبر هذا اسوء مواسم الريدز، فيما يسعي محمد صلاح اللاعب الدولي في مواصلة إحراز الأهداف خلال الفترة المقبلة.