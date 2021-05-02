عدوي الأمس صديق اليوم.. السيتي في انتظار الدوري هدية من ليفربول

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تشتد رياح الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الدوري، لتأتي بما لايشتهيه السفن الإنجليزية، لتضع وتسلط جميع أعين عشاق كرة القدم حول العالم علي مباراة اليوم، مابين ليفربول ومانشستر يونايتد لتحسم نتيجة اللقاء بين الفريقين بطل الدوري، لصالح مان سيتي.

تنطلق صافرة بداية مباراة القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالجولة الرابعة والثلاثون من البطولة، والتي تشهد علي لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد، في الخامسة والنصف مساء علي بي ان سبورت إتش دي وان براميم.

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تترقب أعين الساحرة المستديرة من سيكون بطل أقوي دوريات العالم علي المستوي المحلي، البريميرليج والذي لا يختلف عليه رأيين بأنه أقوي دوري محلي في العالم، والعلم بأنه ليس له بطل محدد يستمر لثلاث مواسم، ويشهد كل موسم علي بطل جديد وغير متوقع. غاب فريق مانشستر سيتي في مطلع الموسم عن متصدري الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفقد النادي وعلي رأسهم الإسباني بيب جواردرولا المدير الفني للفريق، علي المنافسة علي التتويج بدرع الدوري، ومحاولة الوصول للمراكز المتأهله لدوري أبطال أوروبا للموسم القادم في مربع متصدري الدوري.

موقف الدوري في حالة فوز ليفربول: يتوج مانشستر سيتي بالبطولة قبل انتهاء الدوري الإنجليزي الممتاز بأربع جولات من البريميرليج، بفارق ١٣ نقطة عن مانشستر يونايتد وصيف الدوري.

موقف الدوري في حالة فوز مانشستر يونايتد :

تضيق الخناق علي مانشستر سيتي ويتقلص فارق النقاط لعشرة نقاط بين السيتي متصدر الدوري ووصيف الدوري يونايتد، ويؤجل تتويج السيتي.

وتقام اليوم الأحد مباراة خامه تجمع بين ليفربول وفريق مانشستر يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، خلال اللقاء الذي سيقام على أرض معلب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

على الجانب الأخر ليفربول، عكس مانشستر يونايتد تماما هذا الموسم، كتيبة المدرب يورجن كلوب وأبطال البريميرليج، في موقف لا يحسدون عليه بعد تراجع الأداء والنتائج بشكل ملحوظ، وسيعمل الفريق على تحقيق الانتصار أمام الشياطين الحمر للاحتفاظ بمالهم في الوصول إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

اخر مواجهات الفريقين

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق مانشستر يونايتد كانت أمام فريق روما والتي انتهت بنتيجة 2/5، لصالح المان يونايتد، بينما اخر مواجهات ليفربول كانت أمام فريق نيوكاسل يونايتد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.