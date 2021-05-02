/629496/تعرف-على-أبرز-غيابات-الزمالك-قبل-المواجهة-المرتقبة-أمام-بيراميدز

يستعدنادي الزمالك لمباراته اليوم الأحد أمام فريق بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، قام علي استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

و موقع دوت الخليج يستعرض ابرز غيابات الزمالك عن مواجهو اليوم أمام فريق بيراميدز:

ثنائي الزمالك

يغيب ثنائي حراسة المرمى في القلعة البيضاء محمود عبد الرحيم جنش بسبب إصابته بآلام في الظهر بينما محمد أبو جبل يغيب بسبب الإصابة بفيروس كورونا في وقت سابق وعدم شفاء اللاعب حتى وقتنا الحالي.

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محمود حمدي “الونش”

فيما يستمر غياب محمود حمدي الونش وذلك بسبب تعرضة لإصابته في الركبة، مما منعتة من المشاركة في المباريات الأخيرة.

عبدالله جمعة

كما يغيب عبد الله جمعة بعد إصابته في المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب بجزع في الرباط الداخلي للركبة، كما أصبحت.

وجاءت قائمة الزمالك أمام بيراميدز: في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

والجدير بالذكر أن انتهت أحداث الشوط الثاني والمباراة التي جمعت بين الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 – 2021.

الفارس الأبيض خيب الآمال بتعادل مع المقاولون في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق، مما يجعل الفارق يتسع مع الأهلي حال فوز المارد الأحمر بمبارياته المؤجلة.

فيما يسعي فريق بيراميدز في حصد الثلاث نقاط، بينما يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 37 نقطة من اصل 16 مباراة خاضها الفريق، وذلك بعد تحقيق التعادل في مباراته الأخيرة أمام فريق الجونة والتي انتهت بنتيجة 1/1، تعادل الفارس الأبيض أمام فريق المقاولون العرب بنتيجه هدفين لكل فريق.