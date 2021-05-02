البابا تواضروس فى عظة قداس القيامة: نصلى كثيرا من أجل مشكلة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه يصلى لأجل حل مشكلة سد النهضة، ليعطى الله حلًا يرضى الجميع واصفًا إثيوبيا بأنها دولة شقيقة تشاركنا نفس القارة، داعيًا إياها إلى الميل نحو المشاركة والتعاون والتنمية.





جاء ذلك فى ختام عظته فى قداس عيد القيامة المجيد الذى تولى خدمته فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء أمس.

كما أكد قداسته على أنه يصلى أيضًا لكى يعطى الله حكمة لكل المسؤولين وينجح الحلول الدبلوماسية.

وشدد البابا فى كلمته: نرفع طلبة خاصة ونصلى كثيرًا من أجل مشكلة سد النهضة، ليمد الله يده ويعمل فيها للوصول إلى حلول ترضى الجميع، نحن ننظر إلى دولة إثيوبيا الشقيقة فكلنا فى قارة واحدة، قارة إفريقيا، وندعو إثيوبيا حكومة وشعبًا بدلًا من أى قلق أو صراع أو متاعب إلى المشاركة والتعاون والتنمية، لكيما نعمل جميعًا، ونحن أشقاء فى نهر النيل الخالد، من أجل جميع هذه الشعوب، التى عاشت على أرض إفريقيا مئات وآلاف السنين، ونصلى أن ينجح الله كل الجهود الطيبة، الجهود الدبلوماسية والسياسية، حتى لا نلجأ إلى أى جهود أخرى، ونصلى أن يعطى الله حكمة لكل المسؤولين فى هذا الأمر، فالماء هو عطية إلهية يعطيها الله وأعطاها منذ آلاف السنين، ونهر النيل الذى نعيش على ضفافه وتعيش قبلنا تسع دول (بمجموع 10 دول على مجرى نهر النيل)، وهذه الدول كلها تعيش على هذا النهر منذ فجر التاريخ، ولذلك ندعو الجميع، بعيدًا عن التعنت وعن أى عناد، إلى السلام والحل التوافقى الذى يضمن التنمية لكل الشعوب، فنحن جميعًا نريد أن نعيش فى حالة من السلام والرخاء والنمو، ودائمًا تعلمنا الحياة أن المعارك لا تأتى بأى ثمر، ونحن نصلى دائمًا من أجل نهر النيل نفسه فى كل قداس واثقين أن يد الله تستطيع أن تعمل لأنه ضابط الكل.

وشدد البابا تواضروس، على أن مصر أعطت للنيل الحياة والعراقة، معربًا عن دعم الكنيسة القبطية ككنيسة وطنية، للدولة المصرية فى سعيها لإيجاد حل عادل لصالح المصريين والسودانيين.

وفى هذا السياق قال قداسة البابا: أود أن أشير إلى مقولة المؤرخ اليونانى هيرودوت "مصر هبة النيل"، وفى الواقع يا أحبائى أن مصر أعطت للنيل الحياة، أعطته معنى منحته العراقة التى اكتسبها من حضارة المصريين، لم يعط أحد للنيل مثلما أعطت مصر والمصريين.