فيديو.. أسقف بنسلفانيا يلقى عظة الأحد دون حضور شعبى

جدة - نرمين السيد - ألقى الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا، اليوم، عظة الأحد على قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( dmc - الحياة - cbc)، وذلك فى إطار عظة الأحد الأسبوعية.





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