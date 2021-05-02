المطران مار يعقوب يترأس قداس عيد القيامة بكاتدرائية السريان بالظاهر

جدة - نرمين السيد - ترأس، مساء أمس السبت، المطران مار يعقوب إفرام، المدبّر البطريركىّ لأبراشية القاهرة، والنيابة البطريركية، فى السودان، للسريان الكاثوليك، قداس عيد القيامة المجيد، بكاتدرائية السيدة الورديَّة للسريان الكاثوليك بالظاهر.





جاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل الياس راعى الكاتدرائية، والأب مانوللو تورّيبلانكا، والأب يوسف حنّا والشمامسة، والشعب فى الاحتفال، كما أدت فرقة القديس ميخائيل الكشفية، التحية له، وأجادت بعزف الألحان الخاصة بالمناسبة.

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