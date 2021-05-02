القوى العاملة تحدد الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها قبل السفر لإيطاليا

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو - إيطاليا، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، لفت فيه إلي الإجراءات الاحترازية التي يجب علي المواطن المصري اتباعها قبل السفر إلي إيطاليا، حيث تتخذ الدولة بعض الإجراءات لمجابهة كورونا .

وقال الملحق العمالي بميلانو في تقريره لوزير القوي العاملة: إنه يجب إجراء مسحة طبية (التمبوني)بأحد المراكز الطبية الحكومية للتأكد من سلبية او ايجابية المسحة علي ان يكون التقرير باللغة الانجليزية ، وتسجيل بيانات المواطن الشخصية وعنوان إقامته في ايطاليا، وذلك اثناء وجودك بالطائرة والتوقيع علي تعهد خضوعك لعزل منزلي لمدة 10 ايام من تاريخ دخولك ايطاليا، والالتزام بذلك لأن السلطات الايطالية تقوم بحملات للتأكد من التزام المواطنين بالتواجد في منازلهم في أثناء هذه الفترة ، ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه الي غرامة مالية كبيرة.

وأوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه لمن يرغب في عدم خضوعه للعزل أن يقوم بعمل مسحة جديدة ( التمبوني )بأحد مستشفيات إيطاليا والاحتفاظ به لتقديمها للسلطات الإيطالية في حالة إيقافه بشوارع إيطاليا أو عدم تواجدك بالمنزل، مع الالتزام بفترة حظر التجول التي حددتها السلطات الإيطالية من بعد الساعة العاشرة مساءا.

وأكد عزت عمران أن مكتب التمثيل العمالي بميلانو في خدمة المواطن المصري في أي وقت متمنيا السلامة لهم جميعا.