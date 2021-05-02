زيادة سعر تذكرة حديقة الحيوان إلى 13 ضعفا يوم الثلاثاء

أعلن الدكتور محمد رجائى رئيس حدائق الحيوان بالجيزة، إن الحديقة ستغلق أبوابها غدا في شم النسيم، وسيتم فتحها مرة أخرى بعد غد الثلاثاء لاستقبال الجماهير.

وقال مدير حدائق الحيوان بالجيزة، إن سعر تذكرة يوم الثلاثاء 65 جنيها، وسبب الزيادة هو رغبة الكثير من الزائرين في زيارة حديقة الحيوان في هذا اليوم.

وأكد رجائي، أن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان يوم الثلاثاء 65 جنيها، مقابل جميع الأماكن الخاصة داخل الحديقة مثل بيت الزواحف وحديقة الطفل وغيره، موضحا أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع بهذا السعر.

وأضاف أن تذكرة الحديقة مازالت بـ 5 جنيهات حتى الآن، متمنيا أن يزيد سعر التذكرة لزيادة الموارد، وبالتالى يمكن تطويرها بشكل جيد.

وأصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بإغلاق حديقة الحيوان والارومان والأسماك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات وذلك خلال أعياد شم النسيم، منعا لانتشار فيروس كورونا .

‏يأتي ذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.