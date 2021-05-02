/629493/هند-جوزيف-تهنئ-المصريين-بعيد-القيامة-المجيد

هنأت النائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، بصادق مشاعر المحبة والسلام وخالص عبارات التقدير والأحترام،شعب مصر العظيم ، بمناسبة عيد القيامة المجيد سائله الله أن يعيده علينا أعواماً عديدة وقد تشابكت أيادينا وحدةً وقوة، فى سبيل الإرتقاء بمسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والتنمية والرخاء ، لتبقى مصرنا الغالية دائماً فى رفعة وإزدهار.

وتجدر الإشارة إلي أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة. كما ‏وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج وتم إحالته لمجلس الدولة.

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