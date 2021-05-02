/629495/عمرو-درويش-يتقدم-ببيان-عاجل-لوزير-الخارجية-بشأن-رهبان-القدس

تقدم النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل بمجلس النواب موجهاً إلى وزير الخارجية سامح شكري ، في شأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية للدفاع عن حقوق مصر وحق الرهبان المصريين في دير السلطان بالقدس الشريف.

إستفزازات من الرهبان الأثيوبين

وأشار النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب،إلي استمرار الاستفزازات الصادرة من الرهبان الأثيوبين تجاه الرهبان المصريين بالقدس، فضلا عن رفع العلم الأثيوبي على دير السلطان المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية المقام على الأراضي المقدسة بالقدس، وسط تواطؤ وانحياز من شرطة الاحتلال،لافتا إلي المشاهد المروعة التي توثق تلك الاستفزازات والتواطؤ والتعدي على الرهبان المصريين والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وهنئت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،عمال مصر بعيدهم 2021،مؤكدة أن خطط البناء التي لم تترك شبراً من أرض الوطن الغالي، أو مجالاً من مجالات حياة المصريين دون إسهام واضح، لم تكن لتتم إلا بفضل عقول مصر التي تخطط، وأبنائها العمال الذين يحولون هذه الأفكار إلى واقع كان أقرب للمستحيل.

وتجدر الإشارة إلي أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.

كما ‏وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج وتم إحالته لمجلس الدولة.