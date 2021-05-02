/629501/لعنة-المدربين-الأجانب-بالدوري-تطارد-لأرجنتيني-رودلفو-أروابارينا-قبل-مباراة-الزمالك

يدخل اليوم الأحد فربيق بيراميدز مباراته أمام نظيرة الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

خاض أروابارينا 4 مباريات أمام المدربين الأجانب هذا الموسم في الدوري، حيث لم يحقق أي من الأنتصار أو خسارة، فيما تعادل في جميع المواجهات.

وقد خاض المدير الفني لبيراميدز، البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للزمالك في الجولة الثانية من الدوري، والتي انتهت بنتيجة 1/1 لهدف لكل منهم، احرزهم كل من عبر أحمد الشيخ ومصطفى محمد.

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والتقى أروابارينا باليوناني بابافاسيلو، المدير الفني وادي دجلة، في الجولة الثالثة وانتهت بنتيجة 1-1، عن طريق رمضان صبحي وحسام عرفات.

تعادل بيراميدز أمام فريق الإسماعيلي في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، عن طريق محمد عادل ورمضان صبحي.

وحسم التعادل السلبي موقعة أروابارينا مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، خلال مواجهة الفريقين في الجولة العاشرة من الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 40 نقطة من أصل18 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

والجدير بالذكر أن انتهت أحداث الشوط الثاني والمباراة التي جمعت بين الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 – 2021.

الفارس الأبيض خيب الآمال بتعادل مع المقاولون في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق، مما يجعل الفارق يتسع مع الأهلي حال فوز المارد الأحمر بمبارياته المؤجلة.

وجاءت قائمة الزمالك أمام بيراميدز:

في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.