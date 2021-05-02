كتلة ستات وشباب أد التحدي تُدشن مبادرة " العيد فرحة مع كتلة مايسة" 

/629502/كتلة-ستات-وشباب-أد-التحدي-تدشن-مبادرة--العيد-فرحة-مع-كتلة مايسة
أعلنت كتلة ستات وشباب اد التحدي، برئاسة النائبة مايسة عطوة، منذ قليل، تدشين مبادرة "العيد فرحة مع كتلة مايسة" لكلا من محافظة القاهرة والجيزة وبني سويف والبحيرة والقليوبية والمنوفية، ويأتي ذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك، الذي من المقرر أن يحل علينا يوم 13 مايو 2021، وفقًا للحسابات الفلكية.
المبادرة تساهم في إدخال الفرحة على المواطنين
وأكدت مايسة عطوة، أن مبادرة "العيد فرحة مع كتله مايسة" تحتوي على طرح العديد من التساؤلات على المواطنين وبعض الأسر، بحيث يتم الإجابة عليها، وفي حالة الوصول للإجابة الصحيحة، سوف يحصل المواطن على جائزة مالية ، مما يُساهم ذلك في إدخال الفرحة والسرور على قلوب المواطنين.
داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جميع المواطنين بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان وتحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.
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