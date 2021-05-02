/629503/ننشر-أسعار-العملات-مقابل-الجنيه-المصري-اليوم-الأحد

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية بالبنوك اعتبارا من الخميس الماضى الموافق 29 أبريل وحتى الاثنين الموافق 3 مايو.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى :

سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.75 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.54 جنيه للشراء، 21.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

استقر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند 49.04 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.

انخفاض إنتاج النفط بنسبة 8%

قال البنك الدولي، إن صناعة النفط والغاز شهدت عاماً غير مسبوق، حيث انخفض إنتاج النفط بنسبة 8% في عام 2020، في حين انخفض حرق الغاز العالمي بنسبة 5%.

جاء ذلك في بيانات الأقمار الصناعية الجديدة، التي جمعتها الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن إنتاج النفط قد انخفض من 82 مليون برميل يوميا في عام 2019 إلى 76 مليونا في 2020.

وفي الوقت نفسه تراجع حرق الغاز على مستوى العالم من 150 مليار متر مكعب في 2019 إلى 142 مليونا في عام 2020، مع ذلك لا يزال العالم يحرق كميات من الغاز تكفي لإنارة أفريقيا جنوب الصحراء.