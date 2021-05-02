لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.. سحب 5671 رخصة 

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ويرصد موقع دوت الخليج الإخباري جميع المعلومات التي يبحث عنها الكثير عن قانون المرور الجديد.

رسوم قانون المرورالجديد .. من 60 جنيه ل2500 جنيه

جاء في تعديلات قانون المرور الجديد والتي تم إقرارها بشكل رسمي ونشرها في الجريدة الرسمية ما يلي: - 24 نوع ترخيص للسيارات تبدأ بـ60 جنيهًا وتصل إلى 2500 جنيه سنويًا. - ووفقا للمادة (51 مكررا) فإن هذه الرسوم تزداد سنويًا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم. - لا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين، وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

قانون المرور الجديد.. رسوم جديدة لهذه الانواع من التراخيص

وضم قانون المرور الجديد، الزيادات لأنواع التراخيص التالية: "الملاكي بمختلف السعة اللترية، الجمرك، الدراجة النارية، الأتوبيس الخاص، أتوبيس رحلات، أتوبيس عام، أتوبيس سياحة، أتوبيس مدارس، الأجرة والأجرة دراجة نارية توكتوك، النقل بالطن، المقطورة، الحكومة، القطاع العام، المحافظة، معدة ثقيلة، مقطورة زراعية، تجاري، مؤقت، منطقة حرة، هيئة دبلوماسية، ملاكي مميز، جرار زراعي، تحت الطلب، ملحقة".

قانون المرور الجديد.. الملصق الإلكتروني

شملت تعديلات قانون المرور الجديد مادة تتعلق بالملصق الإلكتروني، ورغم أنَّه حدد رسومًا سنوية تقدر بـ75 جنيهًا، إلا أن هذه الرسوم قد تصل إلى 300 جنيها بعد إضافات فنية نص عليها القانون. وتنص مادة الملصق الإلكتروني:"وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدي المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويًا وحد أقصى 300 جنيه وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، ويلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى".

ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.