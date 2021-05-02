/629505/تعرف-على-أسعار-الخضروات-في-السوق-وانخفاض-بأسعار-الدواجن

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد، استقرارًا في سوق الجملة في أكتوبر.

الطماطم والخيار وسجلت الطماطم أسعار تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات. واسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو. والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو. واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو. الفاصوليا والملوخية استقرت أسعار البطاطس بين 2-3 جنيهات للكيلو. وسعر الفاصوليا بين 4-7جنيهات للكيلو. الملوخية لتتراوح بين 3-6 جنيها. ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات. وتراوحت بين 15-25 جنيها للكيلو. وسجل البصل 2-4.5 جنيه للكيلو. وتراوحت أسعار الباذنجان بين 3-5 جنيهات للكيلو. والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو. والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو. والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه، واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهات. انخفاض أسعار الدواجن وشهدت أسعار الدواجن الأحد، انخفاضا طفيفا وفقا للأسعار بالسوق المحلى والهايبر ماركت. وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 27-30 جنيها للكيلو مقابل 28-31 جنيها. سعر الدواجن البلدى فيما استقر سعر الدواجن البلدى بين 37-40 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن المجمدة 30-37 جنيها. وتراوحت أسعار البيض الأبيض بين 33-35 جنيها للكرتونة. فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة وللمستهلك بين 36-40 جنيها للكرتونة.

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