/629506/وزير-المالية-ضخ-دماء-جديدة-بالمواقع-القيادية-بالجمارك-خلال-المرحلة-المقبلة

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ دماء جديدة بالمواقع القيادية بمصلحة الجمارك من خلال ترشيح أكفأ العاملين المؤهلين لشغل وظائف مديري العموم ووكلاء الوزارة.

مقومات المرشحين

وقال معيط بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، إن هؤلاء المرشحين سيكونون ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط ودمج وميكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة منظومة استيداء حق الدولة.

وأضاف أن ذلك يأتي على نحو يتكامل مع قانون الجمارك الجديد الذي يُوفر المظلة التشريعية لتنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وذكر الوزير أن هذا المشروع يستهدف أن تُصبح المنافذ الجمركية بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، وأن يتم تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل الإسهام الفعَّال في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار.

وأعطى الوزير توجيهاته إلى الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتعزيز المتابعة الميدانية للمواقع والمنافذ الجمركية، والمراكز اللوجستية؛ للتعرف عن قرب على أي تحديات قد تُواجه العاملين والمتعاملين، والتعامل الفوري الإيجابي معها، والسعي الجاد لإزالتها.