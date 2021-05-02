كنائس الإيبارشية البطريركية تحتفل بعيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - احتفلت أمس كنائس الإيبارشية البطريركية، بقداسات عيد القيامة المجيد، حيث احتفلت كنيسة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل بصلاة القداس الإلهى، وترأس الصلاة الأب يوحنا سعد، راعى الكنيسة، والشماس الإنجيلى أمير عبد المسيح، وبكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة، ترأس الذبيحة الإلهية الأب بولس جرس والأب أنطونيوس سماحة راعيا الكاتدرائية.





وفى سياق متصل، ترأس الأب يوسف أسعد، راعى كنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا صلاة القداس الإلهى الاحتفالى، بمناسبة عيد القيامة المجيد، بمشاركة الأب جورج الساليزيانى، كما ترأس الأب الدكتور يونان شحاتة، راعى كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول بالخصوص، الذبيحة الإلهية بمناسبة عيد القيامة.

وبكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين بعزبة النخل، ترأس الأب ماجد مؤنس، راعى الكنيسة قداس عيد القيامة.

وفيما يخص كنائس منطقة الدلتا بالإيبارشية البطريركية، فقد ترأس الأب برنابا فانوس، راعى كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا، والقائم بأعمال منطقة الدلتا بالإيبارشية البطريركية، قداس عيد القيامة المجيد، بمشاركة الشماس وسيم.

وفى كنيسة مار جرجس بأشمون، أقام الأب بطرس إسطفان، راعى الكنيسة الذبيحة الإلهية، لقداس عيد القيامة المجيد.

وأقيم قداس عيد القيامة، بكنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى، حيث ترأس القداس الأب جرجس أرمانيوس، راعى الكنيسة، كما ترأس الأب برنابا فانوس، راعى كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس بطنطا، بمعاونة الشماس وسيم، صلاة الذبيحة الإلهية، بمناسبة عيد القيامة.