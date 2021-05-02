القابضة للمياه: حملات توعية لترشيد الاستهلاك بقرى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن إطلاق وتكثيف حملات التوعية والمشاركة المجتمعية بالمراكز المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.





وأوضح أن الحملات تهدف إلى نشر الوعى بين المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى، وأهمية الحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة أثناء تنفيذ تلك المشروعات القومية وبعد الانتهاء منها.

وكانت الشركة القابضة وشركاتها التابعة قد بدأت فى تدشين حملات التوعية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة، بإجراء استطلاع رأى ميدانى، وعقد لقاءات وأنشطة ميدانية مع الجمهور، وتنفيذ ورش تعليم السباكة الخفيفة، وتنفيذ حملات ميدانية ولقاءات مجتمعية، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، والتعاون مع قادة الرأى ورجال الدين والرائدات الريفيات ومراكز الشباب فى تبنى نشر الجهود المبذولة بالمشروع القومى.

كما حددت الشركة قنوات الإبلاغ عن شكاوى المياه والصرف الصحى من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى، أو عبر موقعها الإلكترونى hcww.com.eg، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى Facebook.hcww.eg، وتطبيق الهاتف المحمول hcww-125.