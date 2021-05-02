رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية فى شم النسيم

جاء ذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة والتأكد من توافر مخزون استراتيجى كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ، مع تواجد مديرى الطوارئ بالمستشفيات الجامعية وإرسال تقارير فورية إلى الغرفة المركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، أنه تم التنسيق مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان لضمان توفير المصل المضاد للتسمم الممبارى (الخاص بالتسمم من الأسماك المملحة) وتم توزيع عدد منها على مراكز السموم الجامعية التى حدث بها إصابات فى المواسم السابقة، كما أكدت الوزارة على أنه فى حالة حدوث أية إصابات او أية حالات تسمم سيتم التعامل معها فورا.
وهنأت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى جميع المصريين بأعياد القيامة وشم النسيم، كما تؤكد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد covid -19.
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